Olivier LENOIR

Psychanalyste et docteur en psychologie.

J'exerce à mon cabinet: 04.93.84.19.72, enfants, adultes et couples pour consultation et thérapies.

Analyste, je reçois des patients désireux de faire avec moi un travail au long cours.



Je fais des supervisions et analyses de pratiques, actuellement auprès de travailleurs sociaux, en service d'alcoologie et d'addiction en région parisienne.

Je suis actuellement à mi-temps en exercice libéral auprès d'un Institut Médico Éducatif en région nicoise.

Je suis aussi accueillant et président de l'association dans un lieu d'accueil parents enfants (LAEP) où nous recevons des enfants de 0 à 5 ans.

Psychanalyste associé en consultation dans un service hospitalier pour autistes adultes.

Et j'anime des groupes de parole au sein de l'UNAFAM, association nationale des familles et amis de patients en psychiatrie.



Je développe actuellement mes compétences sous forme de conseil et soutien pour les décideurs et les ressources humaines.

Je revendique une longue et riche expérience professionnelle dans la gestion de projet et la formation de professionnels ainsi que dans le domaine informatique

J'ai précédemment exercé tant en salarié qu'en indépendant dans de nombreux secteurs d'activités, création de mobilier, décoration et tourisme.

Mon travail de doctorat concerne une approche métapsychologique des discours et du lien social.

J'ai assumé pendant 5 ans des cours en psychologie à l'Université de Nice, avec des étudiants de L2 au Master 2



Mes compétences :

Psychologie

Psychanalyse

Supervision

Ressources humaines