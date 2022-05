Olivier LEONARDI

Je prépare actuellement un diplôme de Manager en Ingénierie Informatique option International Business Engineering en Alternance, et je travaille, dans le cadre mon apprentissage, au sein du bureau Français de CPA Global, entreprise évoluant dans la gestion de la propriété intellectuelle.

J'ai intégré cette entreprise il y a quatre ans, lorsque j'ai débuté mon alternance pour la préparation d'un Brevet de Technicien Supérieur en Informatique de Gestion.



Mes qualités :



- Communication.

Ma capacité à communiquer est l'un de mes points forts. En effet, j'accorde une grande importance au fait de partager mon point de vue ainsi que mon travail avec l'ensemble de mes collègues car il s'agit selon moi d'un point essentiel au bon déroulement d'un projet. Je suis également très souvent à l'écoute des gens car l'opinion des autres est toujours très important à prendre en compte.



- Adaptation

Durant mes précédentes expériences, j'ai régulièrement eu l'occasion de travailler dans de nouveaux environnements auxquels j'ai systématiquement su m'adapter.



- Rigueur

Lors de chaque projet sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai toujours mis l'accent sur la rigueur. En effet, il est inconcevable pour moi que les éléments sur lesquels je travaille ne soient pas rigoureusement effectués.



- Motivation et Ambition

J'aime aller de l'avant et au bout des choses. J'accorde de l'importance à tout les projets dans lesquels je m'implique ce qui me permet de rester motivé. Egalement, j'aime avoir l'opportunité de me surpasser pour ainsi aller plus loin que mon objectif initial.





Mes défauts:



- Franchise

Généralement, je n'aime pas cacher ce que je pense et ainsi, je le partage. Je n'hésite pas à exprimer mon point de vue ou à proposer diverses solutions, même lorsque je ne suis pas en accord avec les propositions de mes collègues.



- Curiosité.

Il est selon moi très important de bien comprendre les choses afin de mener un travail à bien. Je suis généralement très curieux et je cherche ainsi à obtenir un maximum d'information concernant le sujet sur lequel je travaille.





Mon objectif serait de travailler au sein d'une équipe en tant que manager afin d'encadrer un groupe de projet et également de travailler avec les utilisateurs pour comprendre et intégrer leurs besoins.



Mes compétences :

Gestion de projet

JIRA

Business analyst

Développeur

Scrum

SQL

Pl/sql

Confluence

Memotech

JAVA

Asp.net

Csharp

Propriété intellectuelle

Oracle

Javascript

HTML

CSS3