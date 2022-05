Olivier LERASLE

Ingénieur chimiste de formation, disposant d'une forte compétence technique dans le domaine des lubrifiants, je suis maintenant chef de marché, en charge d'une gamme de lubrifiants à forte notoriété.

Mon role consiste à :

- Adapter la gamme de produits aux différents marchés de part le monde

- Optimiser et rationaliser la gamme en prenant en compte les différentes normes de la profession et leur potentielles évolutions (ACEA, API, JASO, ILSAC, PSA, Renault, Ford, MB, BMW, etc.).

- Mettre au point des outils d'aide à la vente et les mettre à disposition des différentes filiales du groupe.



Mes compétences :

Recherche

Pétrole