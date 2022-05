Olivier LEROY

Agent commercial pendant 25 ans auprès des collectivités locales.

Dans un premiers temps auprès de Magnus France et pendant 21 ans j'ai défendu son activitée commerciale.

Souhaitent me spécialiser, je me suis rapproché de la société Adelyce pour offrir des services d'analyse financiere, de fiscalité locale et de gestion de la masse salariale.



Mes compétences :

Fiscalité

Vente

Analyse financière

Collectivités locales

Enfance

Direction commerciale