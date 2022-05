J’ai repensé mon parcours professionnel il y a 6 ans pour le vivre avec plus de plaisir et d’émotion.



Aujourd’hui, consultant en ergonomie web, logiciel, mobile et Design UX , je tiens à créer la

meilleure expérience utilisateur possible.

Je propose l'accessibilité mobile pour un meilleur référencement, donc plus de visites.

Je m’attache à simplifier les parcours utilisateurs sur tous types de support numérique; tout en développant émotion, plaisir et efficacité.



Vous trouverez quelques unes de mes recommandations ici :

https://www.hopwork.fr/profile/olivierleroy



Vous pouvez consulter un certain nombre de mes travaux ici :



https://www.behance.net/Olivier-Leroy



Mes compétences :

Ux design

Ergonomie

User interface design

Méthode agile

Créativité

Relationnel

Empathie

Design d'interaction

Conception centree utilisateurs

Tests utilisateurs

Architecture de l'information