Zerouti SYLVAIN

24 ans d'expérience dans tous les domaines du génie électrique, sur différents secteurs d'activité dont notamment le nucléaire, l'industriel et le process de l'eau.

Ma formation a été effectuée en passant par la plupart des échelons d'un projet, ce qui me permet d'être en parfaite adéquation sur les exigences et les contraintes d'un projet, aussi bien sur le volet technique que sur la gestion et le management.



Mes domaines de compétences sont:



- Gestion de projet

- Déploiements des équipes

- Mise en service

- Gestion de planning de chantiers (Primavera-MS project)

- Préparation et achat de matériels

- Préparation de travail

- Etudes et suivis DAO en CFO / CFA / SSI (Autocad)

- Notes de calculs (CANECO - ECODIAL)

- Dossier TQC ou DOE

- Chiffrage dappels doffres

- Montages de dossiers techniques et d'analyse fonctionnelle

- Appuis technique pour divers bureau dingénierie

- Consultation des fabricants et fournisseurs

- Pré études pour appels doffres

- Préparation de budget





Génie electrique Tertiaire:

- CFO

- CFA

- SSI

- Instrum



Génie électrique OIL & GAS Onshore / OFFSHORE



- ELE

- INS

- TEL

- FGS





- Engeenering tertiaire et OIL & GAS Onshore / Offshore



- Coordinateur de chantier



- Chef de projet Electricité



Mes compétences :

BTP

Pétrochimie

AutoCAD

Ingénierie

Maintenance

Offshoring

Gestion de projet

Caneco

Energie

Management

Microsoft Project