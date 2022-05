Olivier LEROY

Consultant en informatique depuis près de 15 ans, dont 13 ans d’expérience en pilotage de service IT et direction de projet. Spécialiste des environnements de production, de l’organisation, méthodologies, conduite du changement et des implémentations de projets IT en liaison avec les Directions Générales.



- management/gouvernance d’équipe - sens de l’écoute

- conduite du changement - rigoureux

- direction informatique - capacité à résoudre les problèmes

- conseils en méthodes et organisation IT - mobile

- direction de projet - plaisir à partager son expérience



Mes compétences :

Direction des systèmes d'information

Formation

Conduite du changement

Management de transition