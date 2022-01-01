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Olivier LEROY

PONT AUDEMER

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Pont-Audemer

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • La vallee du moulin de grainville - Propriétaire gestionnaire

    2007 - maintenant achat, vente, gestion des différents stocks, recherche de produits régionaux, et originaux, organisation des plannings,

  • EMBALLAGE FLEURISTERIE - Technico-commercial

    2001 - maintenant SUIVI RELATION CLIENTELE DU GRAND NORD OUEST DE LA FRANCE

  • RAPID'FLORE - RESPONSABLE MAGASIN

    2000 - 2001 GESTION DES ACHATS, DES STOCKS ET DES VENTES POUR LA BOUTIQUE ET LE STAND EN GALERIE MARCHANDE, AVEC LES PLANNINGS DES EMPLOYES (6).

  • MIDO-PLANTES - VENDEUR

    GRAND BOURGTHEROULDE 1999 - 2000 DEMARCHER LA CLIENTELE DE GROS COMPTES ET EN ASSURER LE SUIVI DES VENTES.

  • FLORIS GROUPE AGORA - ASSISTANT VENDEUR

    1998 - 1999 TELEVENDEUR, ET PREPARATEUR DE COMMANDES POUR LES FLEURISTES DE NORMANDIE AUPRES D'UN GROSSISTE BELGE.

  • POLICE NATIONALE - POLICIER AUXILIAIRE 1ERE CLASSE

    Paris 1997 - 1998 SERVICE NATIONALE EN COMMISSARIAT DE BOLBEC ET POSTE DE POLICE DE LILLEBONNE.

  • FLORIS GROUPE AGORA - TECHNICO-COMMERCIAL

    1995 - 1997 ACHAT ET VENTE AUX PROFESSIONELS DE LA FLEUR.

Formations

  • LA VATINE HORTICOLE (Mont Saint Aigan)

    Mont Saint Aigan 1995 - 1997 PRODUITS HORTICOLES ET D'ORNEMENT

    TECHNICO-COMMERCIAL

Réseau