Olivier LEROY

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La vallee du moulin de grainville
- Propriétaire gestionnaire
2007 - maintenant
achat, vente, gestion des différents stocks, recherche de produits régionaux, et originaux, organisation des plannings,
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EMBALLAGE FLEURISTERIE
- Technico-commercial
2001 - maintenant
SUIVI RELATION CLIENTELE DU GRAND NORD OUEST DE LA FRANCE
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RAPID'FLORE
- RESPONSABLE MAGASIN
2000 - 2001
GESTION DES ACHATS, DES STOCKS ET DES VENTES POUR LA BOUTIQUE ET LE STAND EN GALERIE MARCHANDE, AVEC LES PLANNINGS DES EMPLOYES (6).
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MIDO-PLANTES
- VENDEUR
GRAND BOURGTHEROULDE
1999 - 2000
DEMARCHER LA CLIENTELE DE GROS COMPTES ET EN ASSURER LE SUIVI DES VENTES.
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FLORIS GROUPE AGORA
- ASSISTANT VENDEUR
1998 - 1999
TELEVENDEUR, ET PREPARATEUR DE COMMANDES POUR LES FLEURISTES DE NORMANDIE AUPRES D'UN GROSSISTE BELGE.
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POLICE NATIONALE
- POLICIER AUXILIAIRE 1ERE CLASSE
Paris
1997 - 1998
SERVICE NATIONALE EN COMMISSARIAT DE BOLBEC ET POSTE DE POLICE DE LILLEBONNE.
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FLORIS GROUPE AGORA
- TECHNICO-COMMERCIAL
1995 - 1997
ACHAT ET VENTE AUX PROFESSIONELS DE LA FLEUR.