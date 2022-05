Olivier LEROY

Expérience confirmée dans le Marketing Opérationnel, la communication & les Ventes pour le marché du Diagnostic In Vitro en France et à l'International.

Compétence en particulier du marché des tests rapides pour la Toxicologie Clinique en Europe, de la Cardiologie d’Urgence ou de l’Instrumentation en Biochimie et Immunologie pour les Laboratoires d’analyses en France.

Management des relations avec les Leaders d’Opinion, du support Marketing/Ventes avec les Sociétés Filiales ou avec les Sociétés de Distribution en Europe.



Mes meilleures qualités professionnelles sont mon sens de la communication, mon adaptabilité associée au goût de convaincre, mon volontarisme et mon dynamisme toujours très orientés vers les résultats, mes objectifs et ceux de la Société.

Organisé, méthodique, j'ai l'esprit d'équipe. Autonome, je peux aussi assurer la responsabilité des mes tâches avec une grande indépendance.



Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'équipe

Marketing opérationnel

Management des ventes

Communication

Stratégie commerciale

Organisation du travail