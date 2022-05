Olivier LESPINGAL

Mon parcours débute en 1988 par la conception d’infrastructures routières et la conduite de chantiers de VRD. De 1989 à 1996 je réalise l’OPC de chantiers de construction et de rénovation de bâtiments (logements, groupes scolaires, lycées, hôpitaux, bâtiments industriels). J'intègre Egis en 1996 et intervient en étude et travaux dans le domaine des équipements de sécurité et d’exploitation (centres d’entretien, gares de péage, bâtiments annexes) sur autoroutes pendant 6 ans en France et en Europe (Irlande, Portugal). De 2002 à 2007 je suis en charge des infrastructures routières et des études amont et réglementaires en région IDF. Puis je développe une approche novatrice pour la prise en compte du Développement Durable dans les projets urbains. Je participe à des projets de R&D, anime des formations et réalise des missions d’AMO DD. De 2012 à 2017 je travaille pour des projets à l’international (Algérie, Guinée Équatoriale, Congo, Gabon, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Tchad, Yémen, Suriname, Guyana) et réalise des missions d’expertise et d’AMO technique notamment pour Vinci-Autoroutes. De 2018 à février 2019 je suis en charge de l’activité Route pour le grand Sud-Ouest.

En mars 2019, je crée la société OLCI orientée vers l’assistance aux maitres d’ouvrages et aux maitres d’œuvre dans le domaine du bâtiment et des infrastructures.

Cette expérience de plus de 30 ans me permet d’aborder une grande diversité de projet dans des contextes variés autant techniquement que culturellement, ce qui est ma source de motivation et d'intérêt.



Mes compétences :

Gestion de projets internationaux

Gestion de la production

Développement durable

Conduite de projet