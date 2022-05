Olivier LEURS

Madame, Monsieur le responsable du recrutement,



j'ai appris que vous recherchiez un chauffeur SPL.

De formation commerciale je traite toutes les situations avec calme et diplomatie.

Avec une formation technique je sais gérer les situations du quotidien.

Je désire donc vous faire part de ma candidature pour ce poste qui semble êtes fait pour moi.



Je m’adapte très vite à toutes les situations. J’ai également la faculté de m’intégrer très vite dans une équipe. Je viens de finir ma formation FIMO marchandises, je suis également a l’aise avec les documents administratifs. Assurer le suivi des tâches et de la qualité et veiller à l'application des normes de sécurité.



Autonomie, sens des responsabilités et goût pour le travail bien fait sont mes principales qualités.



Disponible immédiatement, je souhaite mettre mon expérience et mon dynamisme au service de votre entreprise.



Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le responsable du recrutement, en l'expression de ma considération distinguée.



LEURS olivier