Olivier LEVASSEUR

Ingénieur dans le développement d’application web depuis 5 ans, j’ai forgé mes compétences en me confrontant à des domaines variés comme la banque/assurance, la logistique et l’édition d’ERP. Ma capacité d’analyse et ma polyvalence en terme de langage informatique me permettent d’apporter des solutions pérennes aux problématiques fonctionnelles des clients. Je suis actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunité de travail pour parfaire mes compétences techniques ainsi que manageriale dans le but de devenir lead developer.



Mes compétences :

Android

Bash

JavaScript

Symfony2

Bootstrap

MySQL

JQuery

CSS 3

HTML 5

Architecture logicielle

UML

C++

Gestion de projet

PostgreSQL

Java

PHP 5

Sécurité informatique

Windows PowerShell

Programmation orientée objet

Design Patterns

IIS

Framework Silex

Apache

Java EE

AngularJS