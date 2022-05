Olivier LÉVENARD

Après une première carrière d'un peu plus de 19 ans dans la Marine Nationale, passionné d'aviation (Pilote privé avion PPL/A), j'ai choisi d'effectuer une deuxième carrière dans le milieu de l'aérien et de m'orienter dans le domaine des opérations au sol dans le transport aérien commercial.

Ainsi, j'ai suivi une formation d'agent des opérations aériennes et d'agent de trafic à Horizons Academy à Montpellier.



J'ai effectué mon stage d'agent de trafic à Aviapartner sur l'aéroport de Nantes Atlantique en avril 2015.

J'ai contracté un CDD, dans cette même entreprise, de mai à octobre 2015.



J'ai continué à me former dans le domaine du transport aérien :

- formation initiale, e-learning : SGS / Facteurs Humains,

- formation initiale, e-learning : PART145 / PARTM et APRS.



J'ai effectué un stage en compagnie aérienne (CCO HOP! Brit Air Morlaix) dans le domaine des opérations aériennes afin de mettre en pratique les connaissances acquises en formation, pour par la suite intégrer une entreprise.



Je suis à l'écoute de toutes les opportunités à travers le monde, plus particulièrement en DOM/TOM/COM (agent de trafic, agent des opérations aériennes, technicien SGS/FH...).



Mes compétences :

Pilotage

Organisation d'évènements

Aéronautique

Planification

Rigoureux créatif pragmatique

Aviation

Cohésion en équipe