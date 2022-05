Olivier LHERIAU

Consultant ERP - Associé chez PREREQUIS

Responsable des Ressources Humaines



Le groupe PREREQUIS est constitué de :



- PREREQUIS, une société de Conseil et de Services, créée en 2001, spécialisée dans la conduite du changement, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’expertise autour des applications Oracle (Oracle E-Business Suite, ERP Cloud) et la Business Intelligence.

Organisme de formation depuis 2013, PREREQUIS offre également des parcours de formation et des prestations d’accompagnement pédagogiques dans ses domaines d’expertise.



- NIMBLY, une société spécialisée dans l'édition d'outils Web innovants de gestion de l'information.



L’équipe de PREREQUIS est constituée de consultants reconnus dans leurs domaines d’expertise.

La particularité de PREREQUIS est d’attacher une grande importance aux valeurs humaines, PREREQUIS est labéllisée LUCIE (certification RSE) depuis 2013.



Les valeurs de PREREQUIS s’articulent autour de :

• L’écoute et la fidélisation de ses collaborateurs

• L’engagement vis-à-vis de ses clients sur le long terme

• L’envie de partager ses expériences et son expertise



Spécialisations : Oracle E-Business Suite, ERP Cloud, Assistance à maîtrise d'ouvrage, Pilotage de projets, Conseil en organisation, Conduite du changement, Edition de logiciels, SaaS, Business Intelligence, Formation professionnelle.



Site PREREQUIS :Array