Je m'appelle OLIVIER LICHTLE et je réside en France dans le département du haut-Rhin à Pfaffenheim. Je suis courtier d'assurances pour les particuliers et les professionnels en Alsace.



Entrepreneur individuel, depuis 1996, j’ai pu développer mon cabinet d’assurances ASSURANCES LICHTLE grâce à une déontologie forte a savoir proposer des contrats d’assurances à mes clients en sélectionnant des « partenaires » assureurs de premier plan.



Spécialisé dans l’ASSURANCE de PERSONNES (frais de Santé, Prévoyance d’activité, Retraite Complémentaire, Assurance de Prêt), mon cabinet de courtage en assurance s’est harmonieusement enrichi de contrats HABITATION et FRONTALIERS SUISSES afin de répondre aux besoins de la clientèle du secteur frontalier.



Ma volonté est d'apporter écoute, conseils, indépendance, expertise et sérieux à ma clientèle.



Ma volonté est d'apporter écoute, conseils, indépendance, expertise et sérieux à ma clientèle.



Mes compétences :

Courtier en assurance