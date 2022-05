Olivier LIÉGEOIS

Animé par « l’esprit de la vente » et une détermination farouche depuis plus de 20 ans, j’ai évolué du statut de commercial à celui de directeur régional dans des sociétés de vente de produits financiers puis d’investissement immobilier.

Autodidacte, j’ai acquis les compétences d’un gestionnaire de patrimoine au cours de mon expérience commerciale, des formations dispensées par mes employeurs, de la fréquentation des intervenants de ces secteurs d’activité et de mes lectures assidues de la presse spécialisée.

Mon parcours atypique s’est enrichi au contact d’une clientèle éclectique de particuliers mais aussi de tous les commerciaux que j’ai recrutés. Depuis maintenant 15 ans, je forme des équipes que je motive dans le cadre de nos objectifs communs et accompagne dans l’évolution de leurs résultats tout en les fédérant dans un projet d’entreprise.

Passionné de rapports humains, je fais au quotidien la preuve de ma rigueur, de mon ouverture d’esprit et d’une forte capacité d’adaptation.

Installé à Marseille depuis 2002, j’ai découvert une ville attachante où il fait bon vivre mais que je suis prêt à quitter pour un poste motivant dans une autre région.



Mes compétences :

animer

Assurances

Banques

Commercial

Courtage

Défiscalisation

Développement durable

Développement immobilier

Énergies renouvelables

Fédérer

FORMER

gestion de patrimoine

Immobilier

Investissement

Manager

Pro-activité

Proactivité

Promotion

Recruter

Responsable Commercial

Responsable développement

SCI