Olivier LISSARRAGUE

Je suis un professionnel polyvalent de la supply chain, formé dans les filières universitaires et technologiques et avec une expérience terrain de plus de 15 années.



Mon profil est très orienté vers la satisfaction des clients et le management des équipes.



Mes spécialités sont les suivantes :



Baisser et optimiser les stocks de l'entreprise,

Organiser les ateliers pour diminuer les temps improductifs,

Augmenter le taux de satisfaction des clients,

Evaluer la performance des fournisseurs,

Sécuriser les transports de marchandises dangereuses,

Implémenter les ERP (WMS),

Manager les équipes dans la sérénité,

...



Merci d'avoir pris le temps de cette lecture !



Mes compétences :

Conseil

Internet

Logistique

Qualité

Sécurité

Vente