Olivier LOCTIN

Bonjour, je m'appelle olivier L

Après avoir été mécanicien PL, engin de franchissement et TP pendant 9 ans, j'ai fait un changement de spécialité.Je suis actuellement gestionnaire des matériels et approvisionnement depuis 9 ans. Je suis sur le point de quitter mon poste actuel pour me diriger vers un autre horizon afin de commencer une nouvelle vie professionnelle. Mes différentes missions m'ont permis de mettre à profit mes acquis et mon expérience. J'ai l'esprit d'équipe, je suis ponctuel, rigoureux et polyvalent. Je sais utiliser l'outil informatique.

Je recherche un emploi comme gestionnaire magasinier, chef de quai ou mécanicien. je souhaiterais faire un détachement de quelques mois en entreprise qui pourrait déboucher sur un CDI

Je possède les permis A/B/C/E. Je suis disponible complètement à partir du 04/10/2013.

Mon rayon d'action est d'environ 30 kms.



Mes compétences :

Magasinier

Mécanicien automobile