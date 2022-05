Olivier LOISELET

Pour résumer... J'ai obtenue ma licence professionnelle Systèmes électroniques embarqués dans l'automobile(et les transports) en juillet 2013 ... Depuis je suis à la recherche d'un poste de technicien en électronique embarqué ou d'un poste de technicien électronicien (peu importe le domaine, j'aime apprendre). Sérieux, calme et réfléchis je suis à l'écoute de toutes les propositions. Néanmoins, je recherche un temps partiel qui me permettrait de continuer mes activités bénévoles hebdomadaires.



Mes compétences :

Bus can

OSEK

Labview

MPLAB]

Outils Vector

Matlab/Simulink

DSPACE

Isis/ Ares

Langage c

Lin

Catia

Solidworks

Systèmes embarqués

Test