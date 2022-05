Olivier LOPEZ Y LOPEZ

Je m'adapte aux situations qui se présentent à moi avec le souci de bien remplir ma mission. C'est comme cela que je me qualifierais ainsi qu'une certaine opiniâtreté à aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends.

Bon contact social, sens des réalités et bien sûr quelques défauts que je ne dévoilerais pas par pudeur.



J'ai eu l'occasion de participer en tant que bénévole à des opérations humanitaires (1er RAID des 4L pour la Casamance -SENEGAL), j'ai vécu 13 ans dans cette région d'Afrique.



Actuellement, président d'une association d'initiation à l'informatique (AITIC) dans ma commune.



Et aussi de faire plein d'autres choses qui remplissent une vie.



Mes compétences :

Enseignement

Formation

Création de site web

Négociation commerciale

Maintenance informatique

Commercialisation des produits techniques

Création d'entreprise