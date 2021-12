Olivier LOSSANT

Société Rockwell Collins. Chargé de la coordination des activités servant à assurer le bon fonctionnement de l' entreprise comprenant 18000m2 de bureaux,magasin,ateliers.... Assure la gestion technique des infrastructures : entretien des bâtiments et des équipements, maintenance des installations, etc.

Garant du confort, du bien-être et de la sécurité du personnel de lentreprise.



Fixe les règles et consignes de sécurité à mettre en oeuvre relatives aux personnes et aux informations ou supports protégés et en vérifie l'exécution.



Mes compétences :

Sécurité

Facility management