Olivier LOUAZEL

Je travaille chez C-Log, la filiale logistique du Groupe Beaumanoir, depuis près de 9 ans.



Avec mon expérience dans le développement informatique, et notamment dans le milieu du web, j'apporte mon expertise pour piloter des projets informatiques et logistiques. Mon rôle consiste à faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de traduire le besoin métier en spécifications informatiques pour la maîtrise d'oeuvre et à animer les différents acteurs d'un projet. J'interviens à chaque étape du projet afin d'assurer un déploiement qualitatif dans les délais souhaités. J'ai, par exemple, mis en place un portail client pour C-Log, afin que nos clients puissent suivre leur activité Supply Chain en temps réels.



A côté de cela, j'accompagne également le service communication et le service informatique dans leurs démarches de communication. Autodidacte sur la réalisation de communications Print&Web, avec la suite Adobe, j'ai développé des compétences dans le domaine du graphisme et de l'ergonomie.



Mes compétences :

Ergonomie

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Conduite de projet

AMOA