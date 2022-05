Olivier LOUBERE

Après deux années consacrées à un projet personnel et professionnel, je souhaite réintégrer le milieu de la vente et du commerce, milieu de travail dans lequel je me sens le plus à l'aise, et qui est celui où je performe le plus!!

Si vous cherchez un manager/chef de secteur enthousiaste, compétent, et aimant son métier.... Contactez moi!!!!



Mes compétences :

Management commercial

Recrutement

Gestion du stress

Gestion des stocks

Formation

Management

Informatique

Maintenance informatique