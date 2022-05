Olivier LOUET

Je vous propose ma candidature suite à 2 ans d'expériences coupé par ma Licence professionnelle - Réseaux et Télécoms ,

Spécialité : Développement Web et Mobile



Mon objectif est de devenir un développeur Web et Mobile Confirmé.



Languages et IDE : Java, Java EE , et Java Andoid natif, Symfony, Wordpress.



Mes compétences :

Sql server 2008

MySQL

Hyperfile

POO

Python

Symfony2

Git

Java

Oracle

Windev 15 à 20

C++

wordpress

Unity3D

Développement web

SEO