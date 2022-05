Olivier LE LOUËT

Management et pilotage des activités Etudes informatiques du GROUPE IDENTICAR.



Actuellement toutes les ressources du département oeuvrent à la refonte du S.I. du groupe autour de la technologie Microsoft Dynamics CRM. La formation récente nous a permis de définir l'architecture technique cible, et d'implémenter les premières briques.

Les premiers lots ont été livrés comme le générateur de campagnes récurrentes, la gestion des contrats, leurs renouvellements, la gestion des modes de règlement avec mise en place de campagnes de relance des impayés.

Prochaines étapes, la gestion de l'assistance et indemnisation, ainsi que la gestion de l'ensemble des demandes clients, qui seront centralisés dans un portail commun avec des fonctionnalités natives du produits comme la traçabilité de l'ensemble des communications entrantes/sortantes, ainsi que la gestion des files d'attentes avec priorisations des dossiers pour une gestion optimale par les équipes opérationnelles.



Suite à des besoins de visibilité sur l'activité à forte croissance du Groupe Identicar, autant interne au sein des différentes directions opérationnelles et financières qu’en externe pour les responsables commerciaux, j'ai intégré le groupe avec pour mission de mettre en place une architecture Datawarehouse.

L'architecture technique ciblée sera supportée par la suite SQL Server 2008, très convaincante en terme de possibilité, de souplesse et de performance Reporting.

Concernant la partie ETL, une phase d’analyse en terme d’industriabilité et de performance est en cours entre SSIS et Talend.



Après avoir passé 8 années au sein du groupe BMW France, mes connaissances en terme d'architecture

Datawarehouse me permettront d'avoir le recul nécessaire dans le cadre de cette mission.



Mon parcours :

Après avoir passé 4 ans chez ABS-Technologies (SSII) en mission au sein de divers panoramas fonctionnels tel que la Banque (BNP, Carte Bancaire), la Finance(Euronext ex.ParisBourse), la distribution (France Printemps) et l'assurance (AXA), j'ai intégré BMW Group France au poste d'ingénieur décisionnel puis de chef de projet du domaine.

L'architecture décisionnelle reposait sur un socle base de données SQL Server 2005, un ETL (Génio) pour les flux d'alimentations, et plusieurs systèmes de restitution : Cognos 7 (IWR), Cognos 8, Microsoft Reporting Services(SSRS).



Suite à un changement de stratégie qui amena une restructuration de la DSI, j'ai pris la responsabilité du Centre de Développement partagé avec pour objectif de centraliser les développements du groupe et d'adapter les priorisations de manières transverses, de définir des grilles de chiffrages de manières à optimiser la planification des projets et à être en mesure de définir et respecter des SLA pour une meilleure qualité de service.



Mes compétences :

Cognos

Décisionnel

ETL

ETL GENIO

GENIO

Gestion de projet

ITIL

Management

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MOA

MOE

MS CRM

Oracle

Reporting