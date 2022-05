Olivier LOUSTALAN

Mon savoir-faire s’appuie à la fois sur une expérience de 25 ans dans le groupe L’Oréal (management transverse et hiérarchique), une formation approfondie au coaching et à différentes approches psychologiques et 11 ans de pratique de l’accompagnement individuel et d’équipe ainsi que de la formation.



Ce qui m’anime avant tout dans mon métier de coach, c’est de favoriser la réussite et l’épanouissement des personnes ou des équipes en les aidant à trouver à la fois plus de sens, de motivation et d’efficacité dans leur vie professionnelle.



• Besoin de construire votre avenir, de retrouver motivation et envie ou un meilleur équilibre ?

Je vous aide à clarifier vos priorités, à bâtir un projet mobilisateur et à le mettre en œuvre. Plusieurs méthodes possibles : coaching d’évolution, bilan de compétences et surtout une démarche originale et puissante « Oser son potentiel et trouver un nouvel élan »



• Besoin de préparer une prise de poste, de développer votre efficacité de manager et votre leadership ?

Mon coaching vous permettra d’exprimer le meilleur de vous-même et d’imaginer de nouvelles solutions pour entrainer votre équipe vers la réussite.



• Besoin d’améliorer l’efficience de votre équipe, de lui insuffler une nouvelle dynamique ?

Nous construirons ensemble une intervention adaptée : diagnostic interactif, séminaire d’équipe, construction d’une vision partagée, accompagnement de réunions.



La spécificité de mon approche : un accompagnement à 3 niveaux,

- Redonner du sens à votre fonction/mission

- Développer la qualité et l’efficience de votre relation aux autres

- Oser le changement en expérimentant des petits pas concrets



Spécialisations : Coaching d'évolution

Coaching managérial

Coaching d'équipe

Formation à la dimension humaine du management





Mes compétences :

Accompagnement

Ressources humaines

Coaching

Management

Conseil