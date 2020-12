Olivier LOUVEAU

Chargé de mission au développement la marque AGRANDIR MA MAISON de Camif Habitat (enseigne du Groupe Maisons France Confort, leader de la construction de maisons individuelles et de la rénovation en France), je recherche, toute France, des chargés d'affaires indépendants; hommes et femmes de terrain attirés par l'univers de l'habitat et qui ont à cœur d' entreprendre.



Avec AGRANDIR MA MAISON, nous vous donnons la possibilité de concrétiser vos aspirations sur un marché passionnant et de vous révéler sur le projet de votre vie. Nous vous offrons la possibilité de créer votre propre entreprise en vous mettant à disposition tous les outils dont vous avez besoin, la formation adéquate ainsi que l'appui et l'accompagnement de nos équipes.



Vous avez le goût du challenge et souhaitez en savoir plus ?

Contactez-moi, je me ferais un plaisir de vous présenter plus en détail les contours de cette opportunité professionnelle.



Alors à bientôt je l'espère.



Olivier



https://www.youtube.com/watch?v=g2oSyqrTF2o

https://www.agrandir-ma-maison.com/recrutement/



Mes compétences :

Relation presse

Communication commerciale

Social media

Communication interne

Communication

Ressources humaines