Olivier LOUVEAU

Aides d'État / Finances-Budget



Administration :

Ministère de l'agriculture - Service des Relations internationales, Paris

Réglementation communautaire sur les aides d'État

Conseil et information des organisations interprofessionnelles sur la réglementation communautaire relative aux aides à la promotion. Promotion de la culture de l'évaluation de l'efficacité des programmes de promotion des produits agricoles.

Porter-parole de la France au Comité de gestion Promotion à la Commission européenne.



Ministère de l'agriculture - Service de la Stratégie agroalimentaire, Paris

Développement de l'agriculture biologique dans les IAA et dans la distribution. Tutelle de l'Agence Bio dans le domaine de la communication. Rationalisation et simplification d'une procédure administrative communautaire.



Les Haras nationaux, Angers et Paris

Production et diffusion de données et d'études à caractère socio-économique dans la filière du cheval (élevage, équitation, courses et alimentation).



Ministère de l'agriculture - Service des affaires financières et économiques, Paris

Base de données économiques et budgétaires. Rédaction du rapport annuel sur les aides nationales et communautaires au secteur de la pêche maritime en annexé du PLF.



Secteur privé :

Factofrance (Affacturage)

Analyse de risques financiers d'entreprises, études de marché sectorielles, marketing direct



Mes compétences :

Budget

Finances