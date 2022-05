Olivier.lucien RUELLE

Mon rôle consiste à accompagner, conseiller, et sensibiliser les directeurs de projet des SIAG en cyberprotection(SSI). Un aspect important de l'activité porte sur le suivi des homologations de sécurité.



Au sein d'une sous direction qui régit la gouvernance des SIAG, mon activité participe à la sécurité des Systèmes d'Information(SI). Cette entité opère de nombreux SI nationaux, ayant des sensibilités faibles à élevées. Sa responsabilité s’applique tant aux services communs (annuaires, messageries, IGC(PKI), temps,…), que sur un grand nombre de SI métiers d'administration et de gestion. Ma mission principale s'accompagne de fonctions connexes d'assistance en cybersécurité, d'évaluation de niveau de sécurité de produits logiciels



Ma carrière d’informaticien suit un une orientation choisie, qui part du système pour aller vers la notion essentiel « l’information », en accompagnant sa conception et son exploitation en sécurité.



Mes compétences :

Internet

Informatique

Administration

Sécurité

Management