Olivier LURON

De novembre 2012 à décembre 2018 :



IMS Expert : Responsable du service Gestion des Contrats :

- Encadrer une équipe de 18 personnes : recruter, former, conduire les entretiens annuels, définir et suivre les objectifs (délais, qualité, actions correctives),

- Mettre en place et produire mensuellement le reporting d’activité, rédiger, mettre en application et réviser les procédures, contribuer au développement et à la mise en place du progiciel de gestion Groupe (projet transverse), gérer et entretenir la relation avec les partenaires externes,

- Conseiller technique et juridique sur la souscription et la gestion des contrats Dommages Ouvrage, Tous Risques Chantier, Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle,

- Membre du Comité Exécutif « Consultatif » mis en place en 2017 afin de contribuer aux grandes discussions et orientations stratégiques du Groupe.



Secteurs d'activité : assurances construction (dommage ouvrage, tous risques chantier, responsabilité civile du maître d'ouvrage, constructeur non réalisateur, RC Promoteur, RC Décennale/Professionnelle).



Groupe Engie (1999 - 2012)

De 2008 à 2012 :

- Piloter les programmes Immobilier et Energies Renouvelables France : responsable du processus d’appel d’offres courtiers et assureurs, gestion de la police d’assurance et des sinistres associés, négociation de renouvellement,

- Elaborer et suivre le processus budgétaire du Département, interface avec le Contrôle de Gestion,

- Mettre en place et suivre le reporting « Synergies et Performances » du Département,

- Correspondant « local » du Système d’Information en Gestion des Risques (déploiement Groupe).



De 1999 à 2008 :

- Participer aux appels d’offres courtiers et assureurs (conceptuels ou non) pour le placement des programmes d’assurances : analyse des risques et de la sinistralité, préparation du cahier des charges et mise en place des appels d’offres, évaluation des offres, sélection des courtiers et assureurs, révision des clauses contractuelles des contrats,

- Collaborer à la gestion quotidienne et au renouvellement des programmes d’assurances : intégrer les nouveaux risques, contrôler les documents contractuels émis par les compagnies et suivre les régularisations de primes, conseiller les différentes entités opérationnelles du Groupe (filiales, services support), relation avec les courtiers,

- Collaborer à la mise en place et à la gestion des assurances des projets nationaux et internationaux d’acquisition ou de développement du Groupe.



Secteurs d'activité :

- Tous Risques Dommages aux Biens / Pertes d'Exploitation

- Responsabilité Civile (générale, professionnelle, travaux),

- Atteintes à l'Environnement,

- Mandataires Sociaux,

- Tous Risques Chantiers, PUC, Dommage Ouvrage, RC Décennale,

- activités offshore (exploration-production, forage),

- maritimes (Corps, P&I, Cargo),



Aspects formations :



- BTS Assurances effectué en alternance et obtenu en 1999 (formation aux différentes techniques d'assurances mais aussi en droit : droit civil, droit des contrats, droit des assurances).

- Formation sur les différentes techniques de réassurance (2001).

- De janvier 2004 à juin 2005, formation ARM (associé en risk management) se décomposant en 3 modules : ARM 54 : les fondements de la gestion des risques ; ARM 55 : la réduction des risques ; ARM 56 : le financement des risques. La délivrance du diplôme est soumise à l'obtention des 3 modules.



Langues :



- anglais confirmé (TOEIC 890/990 en 2002)

- espagnol scolaire



Mes compétences :

Assurances

Cartographie

Environnement

Gestion de risques

Management

Prévention

Risk management

Risques industriels

Risques opérationnels

Système d'Information

Synthèse rédactionnelle