Olivier LUXCEY

-- Recherche active de CDI -- Gestion de Projet - Marketing - CRM - Organisation



FR :

Doté d'un excellent relationnel et sens du professionnalisme.

Apte à se déplacer dans certains pays si besoin.



Actuellement diplômé d'un Master 2 - Spécialité Marketing





-- Looking for a Long-Term Contract-- Project Management - Marketing - CRM



EN:

With excellent interpersonal skills and sense of professionalism.

Able to move as necessary in some countries.



Graduated of a Master 2 in Strategic Marketing.



Mes compétences :

Marketing relationnel

Marketing direct

Communication

Management

Gestion de Projet

Planification

Pédagogie