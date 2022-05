Olivier MADINIER

Directeur du Verger de la Madeleine





LE SPECIALISTE DES VIEUX MILLESIMES ET VINS RARES FRANÇAIS DEPUIS 1937





Créée en 1937, notre cave, au fil des ans, s'est constituée un choix incomparable de grands vins et eaux de vie rares.



Vous trouverez chez nous et nous décèlerons pour vous des domaines de renommée multiséculaires, des cuvées légendaires et des millésimes d'exceptions.



Nous vous proposons une sélection de vins de propriétaires des différentes régions vinicoles françaises.



Nos sommeliers parcourent les terroirs des vignerons encore méconnus toujours à la recherche de qualité et de nouveautés, afin de répondre à votre curiosité et assurer votre satisfaction.

Contactez-nous, nous sommes à votre service.



www.verger-madeleine.com