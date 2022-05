Stéphane PILLER

RVR Parad, éditeur de logiciel spécialiste des solutions de Gestion des Risques, Contrôle interne, Audit et Continuité d'activité.



Compétences :

- Pilotage et Gestion de projets locaux et internationaux (définition du planning et affectation des ressources, organisation des ateliers de spécifications fonctionnelle et technique, définition et mise à jour des indicateurs de suivi, support à la conduite du changement)

- Expertise fonctionnelle dans un contexte multi-projets

- Préparation et animation de comités projet et de comités de pilotage

- Encadrement et management déquipes de développement, de configuration et de tests

- Encadrement et formation de chefs de projet juniors et confirmés

- Accompagnement et conseil du client dans le cadre de lamélioration continue du projet et de la conduite du changement

- Identification et spécification dévolutions produit génériques

- Pilotage des tests logiciel

- Support client / préparation et animation de sessions de formation

- Identification et suivi de nouvelles opportunités commerciales

- Analyse de cahiers de charge et réponse à des appels doffre



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion et implémentation de projet GRC

Avant vente

Relationnel

Spécifications fonctionnelles

Expert GRC (audit, risque, contrôle interne et continuité d'activité)