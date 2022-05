Olivier MAGNIER

J’ai pour principales missions, la gestion et le développement d’un portefeuille de clients professionnels et institutionnels ainsi que le management d’une équipe de 10 commerciaux. Ces activités m’ont permis de mettre en exergue mes capacités d’analyse ainsi qu’un excellent contact humain. Dynamisme , pragmatisme et capacités d'encadrement sont mes principaux atouts dans mes fonctions de manager.



Mes compétences :

banque

RESPONSABLE d'AGENCE

directeur d'agence

Manager