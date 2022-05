Mon objectif est d'intégrer ma fonction de chargé d'affaires au sein d'une entreprise et ainsi me permettre de m'épanouir pleinement dans mon domaine de compétences. J'ai une dizaine d'années d'expériences, qui m'ont permi d'acquérir une assurance professionnelle ainsi qu'une motivation certaine.



Mes compétences :

Travail en équipe

Dynamique et très attachée aux résultats

Riguoureux

Bien être et efficacité professionnelle