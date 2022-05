Olivier MAGY

+ de 20 ans d'expérience en GMS, B2B et B2C.



Mes compétences ? Manager, développer, organiser et gérer.



- Garantir l'application de la politique commerciale, des procédures et des accords nationaux en restant force de propositions.



- Piloter le développement commercial :

Organiser, animer et contrôler des plans d'actions.

Prospecter et fidéliser des grands comptes utilisateurs et revendeurs.



- Coordonner la satisfaction client et la performance :

Gérer les indicateurs clés et piloter les actions correctrices.

Mettre en oeuvre un référentiel de méthodes et de procédures.



- Adopter un style de management positif basé sur la communication et la proximité, des objectifs précis, la délégation dans un cadre organisé, la formation et le soutien, le contrôle et la félicitation.



-Gérer et garantir la rentabilité.



Mes + ?



- Prendre des risques calculés !



- Encourager le changement et l'amélioration permanente !



- Fédérer les équipes autour d'un projet et de valeurs fortes, et créer un climat propice, pour qu'elles donnent le meilleur !



Mes compétences :

Chef de secteur

Vente

Agroalimentaire

Marketing

Restauration

Distribution

B2B

Management

Grands comptes

Négociation

Gestion budgétaire

Logistique

Commerce B2C

Gestion administrative

Organisation du travail

Informatique

Recrutement

Restructuration

Formation

Stratégie

Planification

Prospection

Business planning

Gestion des dossiers

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion événementielle