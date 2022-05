Olivier MAHAUT

Http://www.rayfreshstudio.com







- - - - Etat civil - - - -



Nationalité : Française

Age : 33 ans

Localité : Paris 16





- - - - Actuellement - - - -



Infographiste / Photographe / Retoucheur / Webmaster Freelance.





- - - - Parcours - - - -



Ecole d'Arts Graphiques (4 ans) à Paris.

Je me passione pour tout ce qui touche à l'image fixe et animée.

La typographie et la mise en page m'interressent beaucoup mais l'image m'attire d'avantage.

J'intègre donc diverses photogravures et agences de communication en tant que retoucheur et infographiste. Plus tard, je m'interesse de plus en plus au web, d'abord en tant que webdesigner puis en m'attaquant au développement.

En parallèle, je pratique la photo et touche à la 3D pour enrichir ma vision.





- - - - Expertise - - - -



Retouche photos - Montages - Photo finish

Création de logos - Maquettes Print - Pochettes CD / DVD

Montage vidéo - Création DVD (authoring) - Habillage Vidéos

Animation 3D (CNES - ESA - ADEME) - Illustration 3D

Webdesign - Développement web - Création de sites





- - - - Logiciels utilisés - - - -



Photoshop, Illustrator, InDesignXPress,

Capture One Pro, Lightroom,

Shake, Maya, Cinema 4D,

Dreamweaver, (html, php, javascript),

Final Cut Pro, DVD Studio Pro



Mes compétences :

Publicité

Montage photo

Adobe Photoshop

Communication

Graphisme

Montage vidéo

Adobe Illustrator