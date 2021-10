Je suis étudiant en informatique, spécialisé dans les systèmes embarqués, critiques et temps réel en seconde année du master SIAME, anciennement CAMSI, à l'université Paul Sabatier.



Mes compétences :

systèmes embarqués

Internet des Objets

Réseau

CUDA

Gestion de projet

Python

Linux embarqué

Compilation

Linux

C

Langage assembleur

Java

Architecture Materielle

C++

Administration système