Youcef BENZAID

Consultant en Ressources Humaines depuis plus de 15 ans, j'interviens dans la recherche et la sélection de profils rares et complexes. Tous nos recrutements s'effectuent par Approche Directe (Chasse de Tête).

Par ailleurs, mon expérience me permet d'identifier et de valoriser les talents et les potentiels.

Dans ce cadre, j'accompagne des profils dans leur positionnement et dans le déroulé de leur carrière.

Qu'il s'agisse d'évolutions internes ou de mobilités externes, que ce soit par du coaching ou par la mise en place d'une action de formation, je contribue au développement de carrière.

En adéquation avec mes expertises, je suis en charge du développement sur Paris de l'Executive MBA de TBS.





Mes compétences :

Chasse de tête

Industrie

Recrutement

Bâtiment