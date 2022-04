François TRICOT

Après plus d'une dizaine d'années passées à différents postes de Directeur Général/Commercial basés principalement à l'étranger, aujourd'hui mon objectif est de rejoindre une société, qui me permette de mettre à son service mes connaissances et compétences dans le cadre d'une fonction de Direction commerciale France, régionale et/ou export, ou bien comme consultant. Véritable homme de terrain et chargé de la mise en place d'une stratégie commerciale cohérente et pragmatique, j'ai su démontrer de manière opérationnelle mon savoir-faire dans le domaine de la négociation. La création et le suivi de réseaux de distributeurs à l'étranger après de rigoureuses sélections sur les zones Europe et Grand Export (Asie, P/M Orient, Afrique du nord, Amérique du Sud) m'ont permis de maîtriser les différentes techniques de négociation et de m'adapter aux particularités de marchés réputés difficiles. À la Direction de ces services où les résultats doivent être perçus de manière concrète, j'ai eu la charge de plusieurs binômes ( Commercial/Assistant[e]) pour les zones concernées et ainsi pu participer à la mise en oeuvre et au développement de la politique commerciale marketing et achats à l'étranger. Par ailleurs, la maîtrise de techniques spécifiques à l'export (aides au développement à l'international, négociations, contrats, financements, relations banques, logistique) me permettent d'aborder avec sérénité toute action à l'international ou en France. Tout cela est rendu possible par la maîtrise complète de l´anglais ainsi que de l´espagnol.

Comme vous le constaterez, j´ai une large experience dans differents domaines à forte dominante technique, plus particulièrement dans les secteurs électronique (électronique industrielle, embarquée), informatique, mobilité, ENR, santé, et sécurité des biens et des personnes (contrôle d´accès, périmétrique, détection incendie, extinction automatique, systèmes anti-intrusion, sécurité bancaire, vidéosurveillance, courants faibles, géolocalisation, évacuation, plan d´évacuation) et ce tant en France qu´à l´international, dans le domaine des industries, établissements publics, des collectivités et d´infrastructures industrielles (ventes directes et indirectes, distributeurs, intégrateurs).

J´ai également pu acquérir une bonne connaissance du secteur des “Solutions globales de mobilité” (traçabilité, identification, étiquetage, impression..) utilisant la technologie “mobile”, orientée vers le marché de l´”Automatic Data Collection” (ADC). Cette activité menée à bien dans le cadre de la société CVA 2000, en France et à l´étranger, consistait dans le consulting, la mise en marche et la maintenance de projets dans le secteur des services des technologies de l´information et des télécommunications mobiles. Ces solutions de mobilité hardware (Pdas industriels, imprimantes portables, Wi-Fi, lecteurs code à barre, RFID) et software-Windows CE, concernent différents secteurs de l´entreprise, s´appliquant transversalement à toute la “Supply Chain”, production, stockage, pré-vente, vente, distribution et services après vente, logistique et transport, prise de données, “field Service”, santé, retail. J´ai eu l´occasion de travailler avec des fabricants comme Psion Tektronix, Unitech, Gotive, Zebra, Extech, Intermec, Datamax,

Je travaille actuellementpour le compte d´un éditeur de logiciels de Gestion/Intégrateur tant en France qu´en Europe, encore, bien sûr, sur ces segments de marchés, avec développement d´architectures J2EE, .NET Framework, Linux, Unix, Microsoft, SAP, Navision, BBDD Oracle et portabilité d´architectures client-serveur à 3 et 4 couches.

Mon expérience de management d´équipes et des individus, ainsi que celle d´atteindre mes objectifs coûte que coûte, quelles que soient les circonstances me poussent à vouloir intégrer une structure Nationale/Européenne de premier plan.



