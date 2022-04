François TRICOT

Curieux, toujours motivé, j'ai connu quelques virages dans ma carrière. Mes choix ont toujours été orientés par la volonté d'apprendre, la remise en question et le goût pour la nouveauté.

Et finalement, c'est naturellement que j'en suis venu à mon métier actuel de développeur web. Rien à voir avec mes anciens postes? C'est vrai. Il a fallu apprendre et j'apprendrai encore. Mais ce mélange de technique, de créativité, de contact humain, du goût du service client, d'autonomie conjugués à mes expériences passées m'ont amené à créer FactorySite.

www.factorysite.fr



Mes compétences :

Gestion

Logistique

Encadrement

Relationnel

Adaptabilité

IBM AS400 Hardware

Gestion des achats

Adobe Photoshop

Négociation achats

Ordonnancement

Planification

Adobe Illustrator

Html5

Wordpress

Css3

WooCommerce

Prestashop

Bootstrap

Foundation

SEO

Php

Javascript