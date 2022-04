Sylvain ROUSSEL

Bonjour.

Responsable logistique chez MANGANELLI DIGITAL SIGNAGE, je reste ouvert à l'opportunité.

J'ai, entre autre, géré 2 entreprises : une auto-école et un site marchand dans le domaine du modélisme, formé mes très nombreux élèves mais aussi des salariés de multiples entreprises et industries en formation incendie théorique et pratique.

J'ai obtenu le titre de TECHNICIEN-CONSEIL IMAGE, SON ET APPAREILS MULTIMEDIA en 2013, après un stage chez MANGANELLI TECHNOLOGY à Marcq en Baroeul et chez Bang & Olufsen Lille.

Je suis preneur d'offres dans ce domaine dans le Valenciennois et sa région.

Je recherche également d'autres postes type 'web designer' associant la prise de photo produit, la réalisation des fiches techniques et leur mise en ligne et mise à jour, ainsi que tout ce qui concerne la domotique et les nouvelles technologies, et aussi et surtout l'informatique qui reste ma principale passion avec la MAO. (Domaine duquel j'aimerai vivre)

Je suis polyvalent :

En plus de mes expériences en tant que chef d'entreprise,

- j'installe, configure, optimise et répare des réseaux informatiques

- je répare et entretiens certains véhicule au niveau mécanique et remplacement de pièces

- je répare et/ou nettoie appareils électroménagers, jouets mécaniques et électriques

- j'assemble les pc, j'installe les composants hardware et software, configuration bios, upgrade...

- je roote les smartphones, upgrade androïd à partir de tutos...

- je suis ponctuel, méticuleux, ordonné et possède une sérieuse expérience de la relation client dans le domaine de la formation, du commerce B to B, du technique et dans bien d'autres également.

N'hésitez- pas à me contacter !



Mes compétences :

Informatique

Mécanique générale

Gestion de projets

Conduite automobile

Sécurité routière

Sécurité incendie

Prise de recul

Dialogue intuitif

Analyse sensorielle

Formateur

Installateur audiovisuel

Mécanique

Web design