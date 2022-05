Olivier MAILLARD

Chef de projet / Architecte solution certifié TOGAF 9, actif depuis 1988 en SSII

- Capgemini depuis 1997

- IngéSoft / Groupe Vivéris de 1988 à 1997





Ayant occupé les fonctions suivantes:

- Ingénieur de développement

- Ingénieur d'Etudes

- Chef de projet

- Consultant CRM

- Consultant SAP

- Chef de projet / Intégrateur

- Architecte solution



Principalement pour des clients industriels et de services, dans les domaines de la logistique, production, intégration contrôle de gestion et finance.



Dans les domaines techniques suivants:

- Mainframe et mini jusqu'en 1993

- Développement spécifique Client-serveur de 1993 à 1999

- Progiciel / ERP depuis 1999:

- Siebel, puis SAP de 2004 à 2009 [ IFS en 2009 - 2012] - SAP ECC6 de 2013 à 2016

- Intégration de système en environnement ouvert (WebSphere / SAP)



Mes compétences :

Consultant

IFS

Intégration

SAP

SSII

Conseil

Information Technology

Système d'information

Architecture SI

Togaf