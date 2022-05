Olivier MAILLARD

Auparavant en poste je cherche de nouvelles opportunités.

Chargé de la création cartographique issue du travail sur SIG, administrateur de Web Sig (Carmen, Dynmap) pour le compte de clients,j'ai acquis une expérience certaine dans les documents cartographiques à destination du public, la formation d'utilisateurs, ainsi que la gestion d'études simultanées. J'occupe actuellement le poste de chargé de missions cartographiques dans un bureau d'étude spécialisé en environnement, plus particulièrement sur les écosystèmes naturels ou modifiés, leur faune et leur flore. Je gère la cartographie et l'organisation SIG pour des rapports (Volet Milieu Naturel d'Etudes d'Impact, Evaluation des incidences au titre de Natura 2000, Dossier Faune / Flore de dérogation à la destruction . ......d'espèces protégées). Pour les besoins professionnelles, j'ai acquis une expérience certaine dans la réalisation de schéma, croquis, cartographies graphiques.



Mon site internet relatant mon parcours, mes compétences.... N’hésitez pas à le visiter: http://geomatique.e-monsite.com



Mes compétences :

Schématisation

Trame verte et bleue

Cartographie

SIG

Cartographe

Écologie

Chargé de mission

Mapinfo

AutoCAD

QGIS

websig

Microsoft Access

Sketch up

Matrîse ArcGIS

Infographie