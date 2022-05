Olivier MAISON

Professionnel du Retail et passionné par l'humain (faire grandir mes collaborateurs)



- prêt à porter : DEVRED, ARMAND THIERY, BRICE, JACQUELINE RIU, AIGLE INTERNATIONAL, VERYWEAR

- 3 ans dans la bijouterie : JEAN DELATOUR



Mon parcours : Adjoint de direction, Directeur, Directeur Itinérant, Formateur et Directeur Régional.



Mes atouts : l’enthousiasme, le gout du chalenge, le leadership, la rigueur et l'exigence



Mes priorité : la satisfaction client, faire grandir mes collaborateurs, apprendre et partager mon savoir faire et savoir être



Fort d’une mobilité nationale, je suis à l'écoute d'un nouveau challenge.



Mes compétences :

Homme de terrain

Formation

Management d'équipe

Rigoureux

Organisé

Pédagogue

Recrutement

Vente

SAP QM CA

Retail Parks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel