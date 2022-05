Olivier MALIMPENSA

Au terme d'une carrière de 32 années passées au sein de l'institution militaire, je serai dans le monde civil à compter du 1er avril 2014. Autodidacte, j'ai commencé ma carrière en tant que radio crypto en 1982 à l'ESOAT ( Ecole des sous-officiers d'actives des transmissions) à AGEN. Affecté 10 ans en Allemagne, je suis ensuite muté dans les camps de champagne, pour servir ensuite à Besançon en état-major, puis de nouveau en Allemagne avant de revenir à Agen en 2011. Je suis capitaine issu du rang, et tout au long de ma carrière j'ai pu tenir différentes fonctions comme chef de peloton, officier de garnison chargé de la gestion d'un parc immobilier de 250 logements, commandant d'une unité d'environ 150 personnes et enfin officier supérieur adjoint chargé du service général et de la sécurité de mon régiment. Durant ma carrière j'ai pu être envoyé en opération ( SARAJEVO(2), KOSOVO(3), CÖTE D'IVOIRE(1), AFGHANISTAN(1) ) et toujours au sein d'un environnement mulltinational, Je parle l'anglais, et maîtrise l'outil informatique. Je me passionne pour le golf, le cyclisme et les voyages.



Mes compétences :

conception de stratégie logistique

Conduite de projets

Management d'équipes

Gestion de crises majeures

Gestion et contrôle des NTIC

Technique de négociation

conseil et assistance de décideurs

Contrôle des processus réglementaires

Capacité relationnelle

Gestion immobilière

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel