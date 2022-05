Olivier MALLEN

Je suis expert comptable et commissaire aux comptes a Marseille. Je suis le dirigeant d' un cabinet base sur deux sites a Marseille et a plan de campagne.

Je dispose d' une equipe de 20 collaborateurs et j effectue des missions de tenues comptable de surveillance et d' audit contractuel dans le cadre d operation de fusions acquisitions / lbo et légal dans le cadre des missions légales de commissaires aux comptes.

Nous effectuons des missions connexes aux missions liées a l élaboration des comptes annuels comme des missions de secretariat juridiques ( création de Societe, augmentation de capital, apports...)et de suivis et de gestion des données sociales de l entreprise (rédaction de bulletins de salaires, contrats,...)

Notre cabinet dispose d' un service social compose de quatre personnes et d' un service juridique de deux personnes.

Je suis élu a la compagnie régionale des commissaires aux comptes d' AIX en Provence.



Mes compétences :

Fiscalité

Gestion

Expertise comptable

Comptabilité

Commissariat aux comptes

Audit