Olivier MANDON

Exemples d'interventions



Politique de l’emploi et le développement économique



 Appui technique auprès de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour le développement économique des communes ayant un Programme de Rénovation Urbaine (PRU) en France (2006-2014)



 Création d’un réseau d’échanges « Club des acteurs du développement économiques des territoires franciliens en difficultés » et du Tableau de bord des 26 ZFU– outils d’observation d’évaluation de politique publique en économie sociale (2000 - 2014)



 Expertise auprès de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Paris Île-de-France, de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un appui méthodologique des outils d’observation de politique publique locale (2005-2014)



 Expertise auprès du Conseil régional en vue de diagnostic des enjeux socio-économiques et urbains en Île-de-France pour la définition du Schéma régional de développement économique (2005 – 2010).

 Expertise auprès du SENAT pour une évaluation du dispositif Zones Franches Urbaines en Ile-de-France (1997-2002)



 Mise en place de groupement d’employeurs (SICOVAL – Toulouse, Dijon, 2000)



 Expertise et conseil avec les DDTEFP 28 38, 43, 62 et 69 auprès des collectivités locales et des associations : études de faisabilité, montage de projets, organisation (1996-2000)



 Expertise et Etudes d’évaluation du programme Emplois Jeunes (Champagne Ardennes, Franche Comté, Isère, Rhône-Alpes, 1997-2000)



 Etude sur le développement des activités économiques et de services de proximité (Vendôme, District de Châlons-en-Champagne, 1999)



Politique de la ville- Politiques Régionales Européennes



 Etude sur l’analyse des politiques régionales européennes (Projets In’europe, FEDER, FSE, Pic Urban I et II, Leader +, Objectif 2 et 3, 2000-2014)



 Participation à la préparation du programme régional de la politique européenne de cohésion 2014 – 2020 - Appui technique au Conseil Régional et à la Préfecture de Région Ile-de-France pour la candidature française à l’utilisation des fonds structurels et FSE FEDER et FEADER 2014 - 2020 ; 2007-2013)



 Appui technique (politique de la ville, politique urbaine, économie et emploi) auprès du Conseil Régional et de la Préfecture de Région : emplois tremplins, emplois d’avenir (2005-2014)



 Evaluation des mesures gouvernementales en faveur du logement social dit intermédiaire : PLI (1997)



 Evaluation de Contrat de Ville (CV) et mise en place de nouveau Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2000 – 2014) : groupes de travail et enquêtes de terrain, auprès de la population de quartier, avec les acteurs liés à l'insertion socio-économique ; diagnostic local et conception de la convention cadre pour le CV (Saint Martin d’Hères, Dieppe, Bordeaux)



 Responsable d'un Système d’Information Géographique Habitat & Ville (SIG, 2012-2000)



Mission Ville - Aménagement du territoire



 Conception et animation de modules de formation (la gestion de crise, la médiation, la communication) : LA POSTE et EDF GDF (1999)



 La coopération intercommunale en Ile-de-France, les groupements à fiscalité propre : approche financière et socio-économique des actions des EPCI (1997)



 Conception de plan de formation (THOMSON - 1994)



Enseignements



 Le Droit de la Ville – Université Evry Val d’Essonne Paris – MASTER 2 « Droit Publique et Privé des Collectivités Territoriales » (depuis 2001)



 Les politiques régionales européennes – fonds structurels - Université Evry Val d’Essonne Paris – MASTER 2 « Développement Social Urbain Développement Durable » (depuis 2006)



 Les enjeux socio-économiques en France et Île-de-France - Université Evry Val d’Essonne Paris – MASTER 2 « Développement Social Urbain Développement Durable » (depuis 2006)



 L’évaluation de politique publique - Université Evry Val d’Essonne Paris – MASTER 2 « Droit Publique et Privé des Collectivités Territoriales » (2000-2013)



 Le Droit du travail – des contrats de travail ai



Mes compétences :

 Réaliser du lobbying auprès d’organismes publics

 Evaluer l’acquisition de savoirs

 Créer un observatoire statistique et qualitatif

 Elaborer des pédagogies

 Rédiger des notes de synthèse ou rapport d’étude

 Conceptualiser un enseignement

 Expertiser, promouvoir et/ou évaluer un projet

 Elaborer et respecter des cahiers de charges

 Animer des réseaux

 Elaborer, diriger et gérer des projets