Olivier MANESCAU

Commercialisation, industrialisation, gestion de marques gammes et produit, supply chain, promotion.



Développement commercial BtoB, BtoC dans l'univers industriel du textile-habillement ainsi que dans l'univers du négoce et de la distribution de produits de grandes consommation.



Fort de mon parcours en developpement commercial, marketing et gestion, mes compétences couvrent la gestion d’un réseau depuis l'étude de marché, la définition des budgets, l'organisation, la création et la mise en place de procedures de controle.



Dans un univers plus technique, j'administre les achats de type Projet, Stratégiques et Spots en fonction des critéres Qualité, Prix, Délais et niveaux de prestation requis



Mes compétences :

Analyse des besoins

Organisation d'entreprise

Administration des ventes

Marketing achats

Management

Gestion de projet

Acheteur international

Développement commercial de l'entreprise

Négociations fournisseurs