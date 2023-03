Chantal MANESCAU

Depuis le début de l'année 2011 je porte les destinées d'un centre Thermal doté d'un secteur médical et d'un spa thermal.Le nouveau défi à relever consiste à réconcilier l'établissement avec son niveau d'activité passé dans le secteur cure et à lui donner une attractivité renforcée dans le domaine du bien être et de la détente.

Durant 18 ans dans le secteur de la santé j'ai porté des projets novateurs dans le cadre d'une opération de rapprochement du secteur prive avec le secteur public.

J'avais auparavant dirigé un cabinet d'expertise comptable durant 8 ans (cabinet Price Coopers Water House).

Je possède la fibre managériale depuis que j'ai obtenu le diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau complété par un diplôme de 3eme cycle en gestion.

La stratégie et la gestion sont mes domaines de prédilection complétés par un dynamisme et une pugnacité de tous les instants.



Mes compétences :

Communication

Ecoute

Encadrement

Expertise financiere

Management

Négociations

Persévérante

Visionnaire